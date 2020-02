Xavier Naidoo brach Kochlehre ab

Koch mit Leib und Seele? Nichts für Xavier Naidoo. Der Sänger startete als junger Erwachsener zwar eine Kochlehre in Mannheim, brach diese allerdings nach acht Monaten wieder ab.

In der „RTL“-Doku „Absolut Xavier Naidoo“ erklärte der 48-Jährige, dass das der letzte Ausweg war: „Ich bin von der Bahn zum Lokal gelaufen, zurück mit der Bahn nach Hause. Wir haben jeden Tag gedacht, wir hören auf. Waren jeden Tag mit dem Messer am Arm und haben gesagt, wir reißen was auf, nur damit wir nicht arbeiten müssen.“ Es hat also scheinbar nicht wirklich Spaß gemacht. Naidoo zog die Konsequenzen: „Ich habe mich umgezogen und bin raus, hab gesagt, ich mache nur noch Musik.“ Der Mut sollte sich auszahlen.

Inzwischen ist der Sohn Mannheims überaus erfolgreich. Zu seinen Auszeichnungen zählen beispielsweise ein Bambi, sechs Echos und zwei MTV Europe Music Awards.

