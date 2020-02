„Yeah Yeah Yeahs“: Kommt bald etwas Neues?

Vor sieben Jahre ist das letzte Album „Mosquito“ von „Yeah Yeah Yeahs“ erschienen und seitdem warten die Fans auf Nachschub.

Jetzt hatte Frontfrau Karen O im Interview mit dem australischen Radiosender „Double J“ angedeutet, dass sich das ändern könnte. Sie sagte wörtlich: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mich bereit fühle, Musik zu machen. Es fühlt sich an, als wäre es an der Zeit, etwas Neues zu veröffentlichen.“

„Yeah Yeah Yeahs“ haben für diese Jahr übrigens einige Festivalauftritte angekündigt. Allerdings sind diese nur in den USA und Australien.

Foto: (c) Universal Music