Yungblud: Liebe ist jedermanns Recht

Yungblud ist der Meinung, dass niemand aufgrund seiner Sexualität verurteilt werden sollte.

Dem „Notion Magazine“ sagte der Sänger dazu: „Was Sexualität angeht, so möchte ich ein Verfechter für die Idee sein, dass man denjenigen lieben kann, wen auch immer man lieben will, ohne jegliche Verurteilung. Und man kann sich so identifizieren, wie man möchte und niemand sollte dich dafür verurteilen. Zu lieben und im Gegenzug geliebt zu werden, ist jedermanns Recht. Wenn mich Menschen deswegen als krank bezeichnen wollen, bin ich sexy!“

Yungblud lebt genau das vor und macht beim Daten keine Unterschiede.

