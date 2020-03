070 Shake: „Als Nächstes möchte ich mir ein paar Tattoos auf den Bauch tätowieren lassen“

Rapperin 070 Shake hat, wie viele andere Künstler auch, zahlreiche Tattoos.

Im Interview mit der „Vogue“ sagte die 22-Jährige, dazu: „Ich bin impulsiv. Ich habe ein paar Fehltritte. Ich bin definitiv Zwilling… Ich wache auf und mag etwas, und am nächsten Tag hasse ich es. Es sollte Zwillingen verboten werden, sich zu tätowieren! Ich war 19, als ich mein erstes bekam – dieses hier auf meinem Gesicht. I had a face tat and my mother had to face that! Sie flippte aus, fing an zu weinen. Ich habe es mir in Texas beim SXSW stechen lassen. Ich ging mit einer Freundin an dem Tattoo-Shop vorbei, und wir dachten: ‚Lass uns unsere Gesichter tätowieren.‘ Dann habe ich mir die Arme machen lassen. Als Nächstes möchte ich mir ein paar auf den Bauch tätowieren lassen.“

Außerdem verriet sie, welches ihr bedeutungsvollstes Tattoo ist: „Dieses hier gefällt mir, es repräsentiert mich. [Shake enthüllt ein nicht-binäres Motiv auf ihrem Unterarm.] Die Mädchenseite mit dem Pferdeschwanz trägt eine Hose und die Jungenseite einen Rock. Das bin genau ich – es ist nicht nur eine Sache, es ist alles.“

Foto: (c) Universal Music