070 Shake: „Die Leute sind glaube ich sehr überrascht“

Im Januar hat 070 Shake ihr Debütalbum „Modus Vivendi“ veröffentlicht.

Im Interview mit der „Vogue“ erzählte die 22-Jährige, wie die Reaktion der Leute war. Sie sagte: „Die Reaktion war durchweg sehr positiv. Die Leute sind glaube ich sehr überrascht, denn es ist ein großer Sprung von meiner alten Musik, was das Wachstum und die Reife betrifft. Der Sound ist meiner Meinung nach einfach größer. Ich konnte mehr experimentieren, aufgeschlossener mit allem umgehen; Gesang, Samples, verschiedene Klänge und vor allem Instrumente, die man normalerweise im Hip-Hop nicht benutzt, wie Celli oder Geigen. Im ersten Lied, ‚Come Around‘, gibt es Flöten. Ich glaube, der Sound ist einfach größer.“

070 ist sowohl der Name eines Hip-Hop-Kollektivs als auch die Postleitzahl von North Bergen in New Jersey, dort ist Shake, die eigentlich Danielle Balbuena heißt, aufgewachsen und lebt dort auch heute noch. Shake ist ihr Spitzname, den sie in ihrer Zeit als Basketballspielerin an der Highschool verliehen wurde.

