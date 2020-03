070 Shake über ihr Album „Modus Vivendi“

Im Januar hat 070 Shake ihr Debütalbum „Modus Vivendi“ veröffentlicht.

Im Interview mit der „Vogue“ erklärte die 22-Jährige, was es mit dem Titel auf sich hat. Sie sagte: „Ich habe ein Buch namens ‚Raising the Curtain‘ über Meditation und Spiritualität gelesen. Ich las die Worte, recherchierte sie, sah die Definition [des Lateinischen] und sagte: ‚Das ist es! Dies entspricht allem, was ich bin, und der Botschaft, die ich den Menschen vermitteln möchte.‘ Es bedeutet eine ‚Vereinbarung, die es den Konfliktparteien erlaubt, als eine Einheit zu koexistieren‘. Es ist also im Grunde ein Friedensvertrag. Es besagt, dass du glauben kannst, was du glaubst, und ich glauben kann, was ich glauben möchte, wir dies aber in den Hintergrund stellen und trotzdem miteinander auskommen können. Unsere Differenzen müssen unsere Beziehung nicht beeinflussen. Wir sind eins. ‚Modus Vivendi‘ besagt, dass du glauben kannst, was du glaubst, und ich glauben kann, was ich glauben möchte, wir dies aber in den Hintergrund stellen und trotzdem miteinander auskommen können.“

Außerdem verriet die Rapperin, wieso sich das Album so anfühlt, als sei es von Herzschmerz durchzogen: „Ich habe den Schmerz erlebt, mich von vielen Dingen, vielen Menschen zu trennen. Es war irgendwie wie ein Projekt für mich, dies zu beobachten. Ich habe diesen Schmerz analysiert und so das Album geschrieben. Aber viele der Texte sind auch untergründig… Man könnte meinen, sie handeln von einer Sache, dabei handeln sie von einer anderen.“

