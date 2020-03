070 Shake über Kanye West

2016 hat 070 bei Kanye Wests Plattenlabel „Good Music“ einen Vertrag unterschrieben, genau wie sie es sich wünschte.

Im Interview mit der „Vogue“ verriet die 22-Jährige, wie es dazu kam. Sie sagte: „Reine Manifestation. Damals haben mich verschiedene Plattenlabels beobachtet, ich aber sagte, ich würde bei niemandem außer Kanye West unterzeichnen – und zwei Wochen später haben sie mich kontaktiert. Danach hatte ich das Gefühl, dass ich genau da war, wo ich sein sollte.“ Mit West zusammen hat die Musikerin 2018 auch an „Ghost Town“ und „Violent Crimes“ für sein Album „Ye“ gearbeitet. Im Interview erklärte sie, ob das einschüchternd für sie war: „Merkwürdigerweise nicht. Ich besuchte ihn ein paarmal in seinem Studio, und er zeigte mir Musik. Dann, beim dritten Mal, in seinem Studio in Wyoming, haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet. Ich habe viel von Kanye gelernt. Er holt das Beste aus einem heraus. Macht dich zu dem/der Größten, der/die du sein kannst. Ich war damals 20, bin aber durch die Erfahrung sehr gewachsen.“

Übrigens: Im Januar hat 070 Shake ihr Debütalbum „Modus Vivendi“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music