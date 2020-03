„2raumwohnung“ ändern Refrain zu „36 Grad“ für Klimaaktivsten

20 Jahre „2raumwohnung“: Das Duo feiert dieses Jahr sein großes Jubiläum und ist in all den Jahren seinem Sound treu geblieben. Doch für die „Fridays For Future“-Bewegung haben sie den Refrain zu ihrem Hit „36 Grad“ geändert. Dort heißt es jetzt: „36 Grad, es wird immer heißer / Unser Beat wird nie mehr leiser / Nur ein halbes Grad noch bis zur Katastrophe / Die Welt singt schon die letzte Strophe.“

Inga Humpe sagte laut „Deutschlandfunk Kultur“ dazu: „Das sind Themen, wo deutlich wird, dass man jetzt die Zukunft mitgestalten kann und dass das unsere Aufgabe ist. Wir freuen uns sehr, dass so ein Lied, das eigentlich relativ leichtfüßig ist, auf einmal doch eine politische Bedeutung bekommen hat.“

Ihr Jubiläum feiern „2raumwohnung“ übrigens mit einer großen Tour. Hier die Termine:

17.03.20 – Rosenhof Osnabrück (Osnabrück)

19.03.20 – E-Werk (Köln)

20.03.20 – Batschkapp (Frankfurt)

21.03.20 – Im Wizemann (Stuttgart)

27.03.20 – Muffathalle (München)

28.03.20 – Xtra (Zürich)

29.03.20 – Arena (Wien)

02.04.20 – Täubchenthal (Leipzig)

03.04.20 – Große Freiheit (Hamburg)

04.04.20 – Columbia Halle (Berlin)

Foto: (c) LooMee TV