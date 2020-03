Adam Lambert: „Ist sehr einfach, von Musikbranche verschlungen zu werden“

Adam Lambert bringt gestern (20.03.) sein viertes SoloAlbum „Velvet“ raus. Auch als Frontmann bei „Queen“ ist der 38-Jährige seit vielen Jahren erfolgreich.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet der Sänger, ob er das Gefühl hat, sich als Künstler noch etwas erkämpfen zu müssen. Dazu sagte er: „Am Anfang war es das Stigma, ein Teilnehmer in einer Castingshow gewesen zu sein, gegen das ich ankämpfen musste. Aber heutzutage spielt das keine Rolle mehr. Ich vertraue meiner Arbeit, meiner Musik und meiner Kreativität mehr als jemals zuvor. In die neuen Songs habe ich viel Zeit investiert, sie zusammen mit großartigen Songwritern geschrieben. Aber es ist sehr einfach, von der Musikbranche verschlungen zu werden. Das habe ich am eigenen Leib erfahren.“

Im September kommt Adam Lambert übrigens auch für drei Konzerte nach Deutschland.

Foto: (c) Warner Music