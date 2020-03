Adam Lambert kann „Queen“-Fans beruhigen

Heute (20.03.) erscheint das Album „Velvet“ von Adam Lambert. „Queen“-Fans sind besorgt darüber, dass der Sänger aufgrund seiner Solo-Karriere der Band verloren gehen könnte. Der Sänger kann da aber beruhigen.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ sagte der 38-Jährige: „Nein, ich kann beides machen. Das mache ich ja schon seit sieben Jahren. Ich liebe diese zwei Welten, in denen ich unterwegs bin. Es besteht also keine Gefahr für ‚Queen‘. Und Brian [May] und Roger [Taylor] kennen mich nun gut genug, dass sie wissen, dass mir das Schreiben und Kreieren meiner eigenen Songs auch wichtig ist. Sie unterstützen mich auf jede erdenkliche Weise.“

Ob er seine Karriere-Highlights eher bei „Queen“ oder in seiner Solo-Karriere sieht, dazu sagte er: „Sowohl als auch. (…) Ein Höhepunkt mit ‚Queen‘ war definitiv, die Oscar-Verleihung 2019 eröffnet zu haben. (…) Dass mein zweites Solo-Album auf Platz 1 ging und ich damit zum ersten, offen schwulen Künstler in Amerika wurde, dem das gelang, ist ein Meilenstein! (…) Und eine Grammy-Nominierung brachte mir die Platte auch noch ein.“

