Adam Lambert und die „Extra-Schicht Mist, mit der wir umgehen müssen“

Der britische Popstar Sam Smith hat sich via „Instagram“ über Bodyshaming bei Männern ausgelassen. Adam Lambert hat den Beitrag geliked.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ sagte der „Queen“-Frontmann dazu: „Das war so unglaublich mutig von ihm! Besonders, weil es da eine Art Doppelmoral gibt. Es gibt die Body-Positive-Bewegung bei Frauen. Aber es wird nicht oft darüber geredet, wenn es um uns Männer geht. Besonders die Schwulen-Szene hat eine sehr körperbewusste Community. Es existiert diese überhöhte Standard im Bezug auf körperliche Schönheit – ich behaupte, das ist sehr viel extremer als bei heterosexuellen Männern. Vieles geht darauf zurück, dass wir Gay-Männer erzogen wurden, uns nicht zu outen. Wir müssen mit all der Scham umgehen, wir fühlen uns komisch und anders oder auch einfach nur falsch. All diese Gedanken werden Teil deiner Körperlichkeit und der Art, wie du über deinen Körper denkst. Da ist also eine Extra-Schicht Mist, mit der wir umgehen müssen.“

Adam Lambert hat übrigens vorgestern (20.03.) sein viertes Solo-Album „Velvet“ raus.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos