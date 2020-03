Adele inspirierte zur „Spice Girls“-Reunion

Dass die „Spice Girls” letztes Jahr zumindest als Quartett wiederkamen, verdanken sie nur Adele… naja, zumindest ein wenig. Die Sängerin hat die Girlband zur Reunion inspiriert.

Gegenüber „News.com“ erzählte Melanie C: „Die kreative Idee stammte von dem wirklich großartigen Clip von Adele in ihrem Kinderzimmer. So viele Kinderzimmer waren an den Wänden mit ‚Spice Girls‘-Poster vollgeklebt. Wir wollten das nehmen und es zum Leben erwecken, jeden zu diesem Moment zurückbringen, das erneut erleben. (…) Dieses Foto war der Samen.“

„Spice Girls“-Fans hoffen übrigens, dass es mit dieser kleinen Reunion 2019 nicht das Ende gewesen ist.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan