Alexander Klaws über sein Leben als zweifacher Vater

Alexander Klaws ist vor kurzem erneut Vater eines kleinen Jungen geworden – einen Sohn hat er ja bereits.

Und wie fühlt sich der Musiker als frischgebackener Papa? Im Interview mit „RTL“ sagte er: „Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, weil sich täglich noch mehr verändert. Jeder Morgen fühlt sich an wie Weihnachten. In ein neues kleines Gesicht zu schauen und stolz und verliebt zu sein, das ist momentan wunderschön.“

Alexander Klaws und seine Frau Nadja lernten sich 2010 kennen, vor rund drei Jahren wurde ihr erster Sohn Lenny geboren.

Foto via BANG Showbiz