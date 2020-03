„Alphaville“: Überraschung zum Record Store Day

Anlässlich des diesjährigen Record Store Day am 18. April warten „Alphaville“ mit einer ganz besonderen Veröffentlichung auf. Die Originalmitglieder Marian Gold und Bernhard Lloyd bringen gemeinsam mit dem Producer-Team „Blank & Jones“ einen brandneuen Remix ihres Klassikers “Sounds Like A Melody” heraus, berichtet „Warner Music“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Dabei griffen sie auf die originalen Multitrack-Bänder der Maxi-Version aus dem Jahr 1984 zurück und verzichteten auf den Einsatz zusätzlicher Elemente. ‚Sounds Like A Melody‘ erscheint pünktlich zum Record Store Day in limitierter Auflage auf gelbem Vinyl und präsentiert als B-Seite die vom ursprünglichen Mastertape remasterte Original Extended Version des Songs.“

Letztes Jahr haben „Alphaville“ übrigens das 35-jährige Jubiläum ihres Debüts „Forever Young“ gefeiert.

Foto: (c) MG RTL D / Markus Hertrich