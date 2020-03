Andrea Berg muss Konzerte absagen

Wie es aussieht, muss auch Andrea Berg wegen des Coronavirus ihre Konzerte absagen. Auf „Instagram“ schrieb die 54-Jährige: „Hallo ihr Lieben (…). Sicher verfolgt ihr auch die Berichterstattung der Medien zu den Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Gestern hat der Bundesgesundheitsminister den Ländern eindringlich nahegelegt, Großveranstaltungen vorerst zu untersagen.“

Das heißt, dass die Shows in Erfurt (13.03.), Nürnberg (14.03.), Braunschweig (15.03.), Magdeburg (20.03.), Bremen (21.03.) und Dortmund (22.03.) ausfallen könnten. Weiter schrieb die Sängerin: „Natürlich wird von uns mit Hochdruck an einer weiteren terminlichen Planung, insbesondere ob und wann es einen Nachholtermin geben kann, gearbeitet. Wir bitten um Verständnis, dass dies aufgrund der aktuellen Situation einige Zeit in Anspruch nehmen kann, da weitere Entwicklungen abzuwarten sind. Wichtig: Bis zu einer finalen Entscheidung behalten bereits erworbene Tickets ihre Gültigkeit.“

Die Fans zeigen sich aber hauptsächlich verständnisvoll. Einer schrieb zum Beispiel zu dem Post: „Natürlich ist es schade und auch ich bin sehr traurig, denn ich habe lange gebraucht, einen Babysitter zu finden und ich habe mich so sehr auf Bremen gefreut. Aber es ist höhere Gewalt, Gesundheit geht vor. Und wir Fans haben Verständnis dafür! Sei ebenfalls behütet und bleibt gesund.“

Foto: (c) MCS / Sandra Ludewig