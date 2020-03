Andrea Berg stellt ihr Hotel für Kurzzeitpflege zur Verfügung

Andrea Berg zeigt Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus.

Die Schlagersänger hat jetzt ihr Hotel Sonnenhof in Aspach mit 100 Reservebetten den Kliniken in Winneden und Schorndorf zur Verfügung gestellt, berichtet „schlager.de“. Das bedeutet, dass dort Patienten aus Pflegeheimen zur Kurzzeitpflege unterkommen, die wegen der Corona-Pandemie nicht zurück in ihr Altenheim können.

Andrea Berg weiß genau, wie schwer es das Pflegepersonal derzeit hat. Die Schlagersänger selbst hat im Gesundheitswesen gearbeitet.

Foto: (c) MCS / Sandra Ludewig