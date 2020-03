Andreas Gabalier: „Arbeite eifrig an neuen Liedern“

Andreas Gabalier geht’s gut, scheinbar sogar so gut, dass er fleißig arbeitet.

Via „Facebook“ sendete der Volks-Rock’n’Roller ein Lebenszeichen an seine Fans. Zu einem Bild von sich, schrieb er: „Hallo Außenwelt, ich hoffe, ihr seid gesund! Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern. Haltet die Ohren steif!“ Das sind mal tolle Nachrichten: Neue Songs würden Gabalier-Fans die Zeit in Selbstisolation sicher erleichtern.

Der Ösi meinte vor wenigen Monaten übrigens, dass er noch viel vor habe.

Foto: (c) Universal Music / Sepp Pail