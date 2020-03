Angelo Kelly: Termine „Mixtape“-Tour 2021

Nach der großen „Over The Hump“-Jubiläumstour der „Kelly Family“ hat Angelo Kelly schon wieder eine Überraschung für seine Fans am Start: Nächstes Jahr geht der jüngste „Kelly“-Spross zum dritten Mal auf große „Mixtape“-Tour, im April und Mai 2021 steht sie an. Der Vorverkauf ist bereits exklusiv auf „eventim.de“ gestartet. Dort sind auch die genauen Termine und intimen Locations gelistet.

Das sind die Termine 2021:

09.04.2021 – Essen, Weststadthalle

10.04.2021 – Mannheim, Capitol

11.04.2021 – München, Das Schloss

16.04.2021 – Rostock, Moya

17.04.2021 – Hamburg, Markthalle

18.04.2021 – Rietberg, Cultura

23.04.2021 – Düsseldorf, Savoy

24.04.2021 – Hildesheim, Audimax

25.04.2021 – Ludwigsburg, Scala

08.05.2021 – Leipzig, Haus Leipzig

