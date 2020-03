Ankündigung von The Dark Tenor

Es gibt Neuigkeiten bei The Dark Tenor.

Auf „Instagram“ schrieb Bill Andrews, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt: „Klassik meets Tech beim Karajan Music Tech. Am 03.04. erscheint meine EP ‚Ludwig‘ mit der Single ‚Out of the Darkness‘. Am gleichen Tag spreche ich in Salzburg mit Matthias Röder von Herbert von Karajan und seinen Gästen über neue Technologien und deren Einsatz im Zusammenhang mit großen Kompositionen der Klassik! Vielen Dank für die Einladung!“

Und kurz darauf geht die Akustik-Tour von The Dark Tenor los.

Foto: (c) Karl Treblanchet / MCS