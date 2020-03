Anne-Marie: Dank Musikkarriere keine Einsiedlerin

Dass Anne-Marie ihre Gefühle durch ihre Songs Ausdruck verleihen kann, hat ihr sehr bei ihren mentalen Problemen geholfen.

Dem „Glamour Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Es aufzuschreiben, hat wirklich geholfen. Ich habe so viel Glück, dass ich in der Lage bin, meine Gedanken in Songs zu packen. Ich denke, ohne diese Möglichkeit, wäre ich wahrscheinlich zur Einsiedlerin geworden. Ich weiß nicht, was ich sonst mit meinem Leben angefangen hätte, um ehrlich zu sein.“

Anne-Marie spricht so offen über dieses Thema, da sie hofft, damit anderen zu helfen.

