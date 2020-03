Anne-Marie: „Das ist sogar der perfekte Zeitpunkt, …“

Die aktuelle Lage erscheint vielen Menschen eine hoffnungslose Situation zu sein. Anne-Marie betrachtet dies etwas anders und fasst es eigentlich sehr schön zusammen.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin: „Nur, weil das Leben einstweilen irgendwie gestoppt hat, bedeutet das nicht, dass man damit aufhören soll, an sich selbst zu arbeiten. Das ist sogar der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Ich trainiere jetzt täglich, ich gehe spazieren, ich esse gesund. Ich creme jeden Tag meine Haut ein und ich ziehe mich an, um jeden Abend meine Freunde über Zoom zu sehen. Kommt schon! Richtet eure Haare, zieht euer Lieblingsoutfit an und macht ein Selfie. #happyathome.“

Anne-Marie kann übrigens nur ein Gericht kochen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos