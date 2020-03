Anne-Marie hat die letzten 10 Jahres ihres Lebens fast vergessen

Anne-Marie hat Gedächtnislücken. Aber nicht etwa, weil illegale Drogen oder Alkohol ihr Gehirn vernebelt haben, sondern weil sie mentale Probleme hat.

Gegenüber dem „Glamour Magazine“ sagte die Sängerin: „Wenn ich mir die letzten zehn Jahre meines Lebens anschaue, dann kann ich mich gar nicht richtig daran erinnern. Diese Zeit in meinem Leben ist wie weg. Beklemmung blockiert mich fast dabei, normal zu denken und mich an Dinge zu erinnern, denn ich habe mir über alles so viele Sorgen gemacht. Ich dachte, ich würde sterben. Ich dachte, meine Familie würde sterben und das war gemischt mit sehr vielen Dingen wie Zwangsstörungen, die noch zu den Angstzuständen beigetragen haben.“

Mit Hilfe von Therapie und Hypnose hat Anne-Marie ihre Angstzustände in den Griff bekommen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos