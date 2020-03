Anne-Marie: Mit Witz gegen Coronavirus

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin.

Deswegen hat sich Anne-Marie angesichts der Coronavirus-Pandemie ein Witzebuch mit den dümmsten „Klopf Klopf“-Witzen gekauft. Und in einem „Instagram“-Video liest sie ein paar davon ihren Fans vor. Dazu schrieb die Sängerin: „Ich weiß, wir wissen nicht wirklich, was aktuell in der Welt vor sich geht, aber hier sind ein paar der schlechtesten Witze aller Zeiten…Lacht ihr schon?“

Viele Stars rufen übrigens in den sozialen Medien dazu auf, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben, wenn irgendwie möglich.

