Anne-Marie: „Morgen wird besser“

Wahre Worte von Anne-Marie: Die Sängerin hat in einem langen „Instagram“-Eintrag ihre Fans darauf hingewiesen, dass wir alle unterschiedlich sind und das auch gut so ist.

Sie schrieb: „Wir alle haben eine andere Reise. Wir alle sollten unterschiedliche Dinge tun, unterschiedlich leben. (…) Du sollst dich nicht mit anderen und deren Leben vergleichen, denn wir werden alle geboren, um unterschiedlich zu leben. Du hast vielleicht nicht das, was die anderen haben. Aber sie haben auch nicht das, was du hast. Was hast du? Denk wirklich darüber nach. Das kann alles sein. Von einem neuen Familienmitglied, das gerade zur Welt gekommen ist oder ein großartiges Paar Sportschuhe, das du schon seit Jahren hast und mit dem du so viele tolle Erinnerungen verbindest. (…) Wir müssen das Leben und die Herausforderungen annehmen. (…) Das Leben ist eine einzige große Lektion mit so vielen unterschiedlichen Klassen und jeden Tag lernen wir etwas Neues. Eine Sache, die ich jeden Tag lerne, ist, dass es morgen besser sein wird.“

Anne-Marie hat auf „Instagram“ immer mal wieder den ein oder anderen schlauen Ratschlag für ihre Fans parat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos