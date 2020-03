Anne-Marie und die Playlist ihres Lebens

Es gibt einige Songs in unserem Leben, die wir nie vergessen und die wir immer hören können. Genauso ergeht es auch Anne-Marie. Für „Teen Vogue“ hat sie deswegen die Playlist ihres Lebens erstellt. Darauf findet sich beispielsweise „Beautiful“ von Christina Aguilera. Darüber sagte die Sängerin in dem Video, das sich auf „YouTube“ findet: „Das Musikvideo hat mir das erste Mal gezeigt, wie sich zwei Männer küssen. Das war ein großer Moment für mich. (…) Solche Dinge müssen einem gezeigt werden, denn sonst lernt man nichts, sonst kann man nicht wachsen. Dieser Song, der Text und das Musikvideo, waren für mich als Person einfach so wichtig. (…) Das Thema des Songs ist Selbstliebe und das ist etwas, dass auch ich in meine Musik übernommen habe.“

Ein weiterer Song, der Anne-Marie sehr berührt hat, ist „Dear Diary“ von Pink. Darüber erzählte die 28-Jährige: „Ich war echt überwältigt, wie ehrlich der Song ist. Das ist ihr echtes Leben und sie sagt einfach jedem, dass sie eine echt schlimme Kindheit hatte. (…) Sie hatte keine Angst davor, über das echte Leben zu reden und das ist etwas, was auch ich gerne mache.“

Hier die komplette Playlist von Anne-Maries Leben:

„Cradles“ – Sub Urban

„Sweet“ – Brockhampton

„Beautiful” – Christina Aguilera

“I’m Not Racist” – Jonner Lucas

“Dear Diary” – Pink

“Anyone” – Demi Lovato

“Stole” – Kelly Rowland

“His/Her Perspective” – Wretch 32

