Anne-Marie will anderen Menschen mit mentalen Problemen helfen

Anne-Marie hat viele Jahre mit Angstzuständen und Beklemmung zu kämpfen gehabt. Jetzt hat die Sängerin diese mentalen Probleme jedoch fast komplett in den Griff bekommen. Dem „Glamour Magazine“ erzählte sie dazu: „Ich habe sehr viel auf andere Menschen vertraut, mir zu helfen, was der Grund ist, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Denn hoffentlich kann ich diese Person für jemand anderen sein, so wie die andere Menschen es für mich waren. Jetzt kann ich vor allen anderen zuerst einen Raum betreten, was großartig ist und ich kann ans Telefon gehen, was ich vorher nie konnte.“

Doch natürlich gibt es auch Rückschläge. Anne-Marie sagte weiter: „Ich habe auch schlechte Tage. Aber immerhin ist es jetzt nur ein Tag, wohingegen es vorher die ganze Zeit war. Das zeugt von Verbesserung. Es wird ein ständiger Kampf sein, aber zu wissen, dass alles in Ordnung kommt, ist das beste Gefühl überhaupt.“

Anne-Maries Angstzustände sind früher übrigens so schlimm gewesen, dass sie sich an die letzten zehn Jahre ihres Lebens kaum erinnern kann.

