Aufmunternde Worte von Michael Schulte

Nach jedem Hoch kommt ein Tief. Dies erleben wir gerade weltweit aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Michael Schulte hatte passenderweise sein letztes Album „highs & lows“ genannt. Auf „Instagram“ schrieb der Sänger zu diesem Thema: „Gerade sitze ich zu Hause und denke zurück an die letzten Wochen und insbesondere an die Album-Promotour Ende 2019. ‚highs & lows‘ heißt ja das Album und es handelt von den Höhen und Tiefen des Lebens. In den Interviews habe ich oft gesagt, dass ich es sehr genieße und sehr dankbar bin, dass ich mich aktuell in einem absoluten Hoch befinde – aber eben auch weiß, dass nach jedem Hoch irgendwann definitiv ein Tief kommt. Dass dieses Tief so schnell und mit so einer Wucht kommen würde, hätte ich damals aber vermutlich nicht gedacht und natürlich habe ich auch gehofft, dass ich noch ein paar Jahre auf diesem Hoch reiten darf. Jetzt stecken wir alle gemeinsam in diesem riesigen Tief fest, alles ist anders, nichts ist mehr wie es noch vor wenigen Wochen war und vor allem: alles ist so schrecklich ungewiss. Wie lange wird es so weiter gehen, wird es noch schlimmer und wann kehrt wieder ein stückweit Normalität ein? Das kann momentan irgendwie niemand wirklich sagen.

Was aber sicher ist, ist dass wir auch aus diesem Tief irgendwann rauskommen und einiges aus dieser Zeit gelernt haben werden. Und dann wartet da definitiv ein Hoch auf uns. Zwar fühlt es sich gerade so an, als befänden wir uns in einem ganz schlechten Film, so vollkommen unwirklich, aber: es ist auch nicht alles schlecht in der aktuellen Zeit, das muss man sagen. Man kann auch was Gutes aus dem Zuhausebleiben ziehen. Zumindest hatte ich zuletzt selten so intensiv Zeit für meine Familie, für Sport und Gartenarbeit. Wir grenzen uns zwar voneinander ab, aber eigentlich rücken wir näher zusammen und besinnen uns auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und das ist auf jeden Fall, dass Gesundheit ganz oben stehen muss. Daher bleibt alle gesund, versucht entspannt zu bleiben, euch nicht verrückt zu machen und seid euch gewiss, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt.“

Übrigens: Wer Michael Schulte live erleben will, hat am Sonntag (22.03.) beim „Wir bleiben zuhause“-Festival die Gelegenheit dazu und kann dabei auch noch ganz entspannt auf der Couch sitzen bleiben.

Foto: (c) Markus Haner