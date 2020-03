Aura Dione sieht die Welt nur noch in schwarz und weiß

Aura Dione hat in ihrer neuesten Single „Colorblind“ einen echt beschissenen Moment verarbeitet. In einer Beziehung, in der sie tief liebte und blind vertraute, wurde die Sängerin regelmäßig betrogen.

Aura sagte laut „Warner Music“ dazu: „Ich erinnere mich an das Gefühl, als ich realisierte, dass mein Ex andere Liebhaberinnen hat – der Schmerz in meinem Bauch, das zerbrochene Vertrauen und wie komplett schutzlos ich mich fühlte. ’Colorblind’ handelt davon, die Farben meines inneren Regenbogens zu verlieren und die Welt plötzlich nur noch schwarz und weiß zu sehen… Du siehst die Person vor dir, die du liebst und mit der du dein Leben verbringen willst. Doch wie durch schwarze Magie gerät ein Dorn in ihr Auge und sie sehen nur noch pinke Ladys überall, Pussys und Spaß…“

Letzten Sommer hatte Aura Dione übrigens eine Hymne für gebrochene Herzen verfasst.

