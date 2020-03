Avril Lavigne sagt Asien-Tour ab

Das Coronavirus hat die Schlagzeilen fest im Griff. Aufgrund des Virus werden weltweit immer mehr Großveranstaltungen abgesagt. Besonders im asiatischen Raum, denn das Virus stammt aus China. Der Formel-1-Grand Prix in Shanghai zum Beispiel wurde abgesagt und auch Bands wie „BTS“ und „Green Day“ haben ihre Tour-Stopps in Asien gecancelt.

Jetzt zieht Avril Lavigne nach. Wie „TMZ“ berichtet, habe die Musikerin aus wachsender Angst vor dem Virus die Auftritte ihrer Welt-Tournee in Fernost abgesagt. Das erste Konzert war am 23. April im chinesischen Shenzhen geplant. Die Streichung betreffe auch Shows in Schanghai, Tokio, Hong Kong, auf den Philippinen und in Taiwan.

Nach Insiderinformationen des US-Nachrichtenportals sei der Plan, die Konzerte zu gegebener Zeit nachzuholen. Ein offizielles Statement dazu soll noch in den nächsten Tagen kommen.

Foto: (c) David Needleman / BMG