Badly Drawn Boy: Sein Album erscheint am…

Lange haben die Fans von Badly Drawn Boy bzw. Damon Gough, wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt, auf dessen Comeback gewartet, vor allem als er ihnen Anfang des Jahres mit der Single „Is This A Dream?“ einheizte. Seine letzte Platte erschien nämlich vor zehn Jahren. Doch jetzt ist es endlich soweit: Wie „Beats International“ berichtet, erscheint das neueste Werk des Sängers am 22. Mai und heißt „Banana Skin Shoes“. In den insgesamt 14 Songs denkt Badly seinen klassischen Sound auf neue Weise weiter. Der Titeltrack ist bereits verfügbar.

Und hier die Tracklist:

01. „Banana Skin Shoes“

02. „Is This A Dream?“

03. „I Just Wanna Wish You Happiness“

04. „I’m Not Sure What It Is“

05. „Tony Wilson Said“

06. „You And Me Against The World“

07. „I Need Someone To Trust“

08. „Note To Self“

09. „Colours“

10. „Funny Time Of Year“

11. „Fly On The Wall“

12. „Never Change“

13. „Appletree Boulevard“

14. „I’ll Do My Best“

Foto: (c) LooMee TV