„Bangtan Boys“: K-Pop-Sensation „BTS“ im Sommer in Berlin

Die Jungs der K-Pop-Band „BTS“ kommen mit ihrer „Map of the Soul“-Tour nach Europa zurück. Sieben Konzerte soll es geben, zwei davon in Deutschland, und zwar im Olympiastadion in Berlin. Dort wollen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook am 11. und 12. Juli live auftreten.

Der Vorverkauf für die Deutschland-Termine von „BTS“ startet am Freitag (20.03.) um 08 Uhr auf „eventim.de“.

Die Jungs von „BTS“ haben neulich übrigens einen deutschen Chart-Rekord aufgestellt.

Foto: (c) LVN / PR Photos