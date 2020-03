Bazzi kehrt zu Ursprüngen zurück

Mit “Young & Alive” hat Bazzi den ersten Track seines kommenden Projektes veröffentlicht. Und wovon handelt der Song?

Laut „Warner Music“ erklärte der Sänger dazu: „’Young & Alive’ bin im Grunde ich, der zu seinen Ursprüngen zurückgeht und die Jugend in sich wiederentdecken will. Interessanterweise hat der Song eine solch strahlende, vor Leben sprühende Energie, dabei fühlte ich mich gar nicht so, als ich ihn machte. Zu dem Zeitpunkt war ich in einer dunkleren Stimmung und während ich daran arbeitete, war es fast so, als würde ich mich dem wieder öffnen und zurück zu diesem puren, kindlichen Zustand gehen, dem wir alle nachjagen. Und genau da war die Magie, das Im-Hier-und-jetzt-Sein. Auf ‚Young & Alive’ versuche ich, dieses Gefühl einzufangen und den Leuten zu vermitteln, damit wir es teilen und uns daran wärmen können. Ich hoffe, die Welt hat ihren Spaß damit.“

„Young & Alive“ ist Bazzis erste neue Musik seit seinem Mixtape „Soul Searching“ vom Sommer 2019.

Foto: (c) Mike Woods / Macheete