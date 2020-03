Bebe Rexha: „Ein echter Rockstar ist kompromisslos“

Auf ihrem „Instagram“-Profil steht: „Rockstar, nicht Popstar“. Bebe Rexha stellt sich also auf eine Stufe mit Mick Jagger, Jimi Hendrix und Axl Rose – zumindest was die Berufsbezeichnung betrifft.

Wie sie einen Rockstar definiert, erklärte die 30-Jährige im Interview mit dem „Self Magazine“: „Ich denke, ein Rockstar zeichnet sich mehr durch seine Lebensweise aus. Es muss nicht bedeuten, dass du überall Tattoos hast und abrockst. Ein echter Rockstar ist kompromisslos: Er isst, was er will, lebt, wie er will und sagt, was er will. Das ist für mich Rock’n’Roll.“ Und genau diesen Lebensstil scheint sie demnach auch zu pflegen.

Allerdings ergänzte Rexha dann ganz allgemein: „Ich mag es nicht, wenn ich in eine Box gesteckt werde. Ganz egal, welche das ist.“

Foto: (c) PR Photos