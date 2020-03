Bebe Rexha: Was macht sie eigentlich privat gerne?

Bebe Rexha ist privat so etwas wie die perfekte Hausfrau.

Im Interview mit dem „Self Magazine“ wurde die Sängerin gefragt, was sie denn gerne in ihrer Freizeit macht. Die überraschende Antwort: „Ich entspanne beim Putzen. Ich liebe ein makelloses Zuhause!“ Und nicht nur das: Rexha ergänzte: „Ich koche auch gerne. Wenn du zu mir nach Hause kommst, isst du.“ Natürlich verriet die 30-Jährige dann auch noch, was sie am liebsten zubereitet. Die Auflösung: Spaghetti Bolognese.

Wenn Bebe Rexha mal nicht zuhause klar Schiff macht, könnte sie im Studio sein.

