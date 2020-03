Bebe Rexha zeigt Kesha die Welt der „Instagram“-Filter

Für die Stars sind „Instagram“, „Twitter“ und Co. gerade wichtiger denn je. Zu Zeiten der Corona-Krise spielt sich die gesamte Interaktion mit den Fans nur noch online ab. Es ist also gut, wenn man sich mit den Möglichkeiten der einzelnen Apps gut auskennt – wie Bebe Rexha beispielsweise. Die 30-Jährige ist sogar so fit, dass sie jetzt einer guten Freundin Nachhilfeunterricht gegeben hat. Kesha wollte lernen, wie man via „Instagram Live“-Funktion Filter einsetzen kann und hat deswegen eine Konferenz mit ihrer britischen Kollegin abgehalten. Rexha sagte darin: „Lass mich dir das beibringen: Siehst du das Smiley-Face mit den drei Sternen? Drück da drauf, da bekommst du jeden Filter, den du möchtest. Das ist so unglaublich süß.“

Und Kesha entpuppte sich als aufmerksame Schülerin. Sie hat’s gerafft und direkt Filter um Filter ausprobiert. Ihr Fazit: „Uh, ich lerne endlich Instagram Live“. Und während sie das tat, reagierte Rexha bei fast jedem zweiten Filter mit einem euphorischen „Uh“. Ganz zum Schluss ihrer Video-Lernkonferenz schienen die beiden dann einen perfekten Filter für Kesha gefunden zu haben. Als Blumen den Kopf der Sängerin schmückten, sagte die Lehrkraft: „Uh, ich glaube, der ist wie für dich geschaffen.“

Übrigens: Bebe Rexha meinte kürzlich, dass sie es sich schwer vorstellt, sich zu daten.

Foto: (c) PR Photos