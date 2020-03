Ben Affleck hat sich Bond-Girl geschnappt

Ben Affleck soll auf Wolke siebe schweben. Das zumindest berichtet „people.com“.

Der 47-Jährige soll mit Ana de Armas eine neue Traumfrau gefunden haben. De Armas spielt im neuen „Bond“-Film neben Daniel Craig. Doch Affleck hat der Shootingstar bei Dreharbeiten zu einem Thriller „Im Winter“ kennengelernt. Vor ein paar Tagen wurden sie zusammen in Anas Heimat Kuba gesehen. Ein Insider sagte gegenüber „people.com“: „Sie gehen auf jeden Fall miteinander aus.“

Schon im Januar wurde das Paar in einer Bar in New Orleans beim Flirten erwischt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos