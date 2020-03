Ben Zucker: „Es gibt Augenblicke, die sind einfach perfekt“

Das Hier und Jetzt ist in dieser schnelllebigen Zeit wichtiger denn je. Und genau davon handelt die neueste Single „Genau jetzt“ von Ben Zucker, die ab gestern (13.03.) zu haben ist.

Über den Ohrwurmgarant sagte der Sänger laut „Universal Music“: „Es gibt Augenblicke, die sind einfach perfekt. Man möchte sie am liebsten anhalten und für die Ewigkeit einfangen. Diese Momente sind es doch, die das Leben erst lebenswert machen. Wir sollten sie so gut es geht nutzen und sie mit den Menschen genießen, die uns am wichtigsten sind. Natürlich habe ich den Song auch allen Fans gewidmet, mit denen ich genau diese unvergesslichen Momente immer wieder während meiner Konzerte erlebe. Dieses Glück und diese Kraft möchte ich nun zurückgeben!“

„Genau jetzt“ ist die zweite Vorabauskopplung aus Zuckers kommender Sonderedition seines Album „Wer sagt das⁈ Zugabe!“, das am 12. Juni erscheint und das neben den 13 Original-Tracks auf fünf komplett neue Studiosongs enthält.

Foto: (c) Eljayphoto / PGM