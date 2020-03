Bibi im Babyglück

Die bekannte Influencerin Bianca „Bibi“ Claßen erwartet ihr zweites Kind und gab vor wenigen Tagen den Namen des kleinen Mädchens bekannt. Emily soll das zweite Baby heißen, das „Bibi“ mit ihrem Mann dem Youtuber Julian Claßen alias „Julienco“ ewartet. Das berichtet „starzip.de“.

Auf „Instagram“ präsentiert Die Youtuberin ihren Babybauch und schreibt: „Wir sind so happy und freuen uns so sehr auf unsere kleine Maus. Ich kann es nicht mehr abwarten, dich in meinen Armen lieb zu halten. Wir sind so gespannt, dich kennenzulernen – kleine Emily, ganz bald bist du da.“

Bibi Claßen betreibt mit 5,86 Millionen Followern einen der größten „YouTube“-Kanäle Deutschlands. 2012 startete die Influencerin mit Make-Up, Style und Beautytipps ihren Kanal. Auch auf „Instagram“ ist sie sehr beliebt und zählt 7,3 Millionen Follower.