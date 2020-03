„Biffy Clyro“: „Billie Eilish“ ist das Beste in diesem Jahrhundert“

Billie Eilish hat nicht nur Millionen Fans auf der ganzen Welt, sondern auch jede Menge prominente Anhänger.

Die Neuesten: „Biffy Clyro“. Im Interview mit „NME“ schwärmte Frontmann Simon Neil von der 18-Jährigen: „Sie ist so fabelhaft. Sie ist bisher das Beste dieses Jahrhunderts. Die Tatsache, dass sie den ‚Bond‘-Track singt, ist verdammt brillant. Die Art, wie sie mit all dem Druck umgeht, ist wirklich außergewöhnlich. Ich bin mir sicher, dass es sehr hilft, dass sie ihren Bruder [Finneas O’Connell] dabei hat. Mit deiner Familie in einer Band zu sein, ist etwas, das uns immer weitermachen lässt.“

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell haben jedoch auch viele Neider. Erst kürzlich mussten sie ihren Erfolg verteidigen.

Foto: (c) Ash Roberts