„Biffy Clyro“: Ihr neues Album erscheint am…

Nachdem „Biffy Clyro“ vor kurzem den Titel ihres neuen Albums bekannt gegeben haben – „A Celebration Of Endings“ –, steht jetzt auch das Erscheinungsdatum fest.

Wie „Check Your Head“ berichtet, kommt die Platte am 15. Mai heraus. Frontmann Neil Simon erklärte dazu: „Dieses Album hat den Blick nach vorn gerichtet, sowohl aus persönlicher als auch gesellschaftlicher Perspektive. Der Titel handelt davon, die Schönheit an Veränderung zu sehen anstatt das Traurige. Veränderung bedeutet Wachstum und Entwicklung. Du kannst alles bewahren, was du zuvor geliebt hast, aber lass uns einiges von dem negativen Scheiß loswerden. Es geht um den Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen.“

Zudem haben „Biffy Clyro“ anlässlich der Albumankündigung vorgestern (06.03.) den neuen Song „End Of“ veröffentlicht.

Foto: (c) Warner Music