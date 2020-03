„Biffy Clyro“: Ran an die Tickets

Fans von „Biffy Clyro“ aufgepasst: Wie angekündigt, kommen die schottischen Rocker auf Tour und jetzt stehen auch die Termine fest. Demnach tritt die Band im Oktober und November in insgesamt sechs Städten auf und einmal in der Schweiz. Alle Fans, die das Album „A Celebration Of Endings“ ab sofort bis zum 16. März um 17 Uhr vorbestellen, erhalten im offiziellen Shop von „Biffy Clyro“ früheren Zugriff auf die Tickets, berichtet „Neuland Concerts“. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet dann am 20. März um 10 Uhr bei „Ticketmaster“. Bei allen anderen üblichen Vorverkaufsstellen gibt es die Tickets dann drei Tagen später (23.03.).

Und hier die genauen Termine:

23.10. BERLIN · MERCEDES-BENZ ARENA

25.10. HAMBURG · SPORTHALLE

26.10. STUTTGART · PORSCHE-ARENA

28.10. ZÜRICH (CH) · HALLE 662

01.11. FRANKFURT · FESTHALLE

03.11. MÜNCHEN · ZENITH

04.11. DÜSSELDORF · MITSUBISHI ELECTRIC HALLE

Foto: (c) Warner Music