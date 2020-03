Billie Eilish arbeitet an Album Nummer Zwei

Billie Eilish musste aufgrund des Coronavirus etliche Konzerte ihrer „Where Do We Go?“-Tour absagen. Doch anstatt nur zu Hause rumzusitzen und Däumchen zu drehen, nutzen die 18-Jährige und ihr Bruder Finneas die Zeit, um an einem neuen Album zu arbeiten.

Im Gespräch mit „Vulture“ sagte sie: „Wir haben angefangen, am neuen Album zu arbeiten und ich glaube, das Beste, was wir jetzt machen können, ist, uns nicht selbst im Weg zu stehen. Das erste Album war von seiner Intention her sehr unverfälscht und pur. Wir wollten kein Album machen, das jedem gefällt. Unser einziges Ziel war es ein Album zu machen, das uns gefällt und das sich live gut spielen lässt. Und ich glaube, dass ist genau das, was wir für das zweite auch so machen werden. Alles andere sind Nebeneffekte. Um die kann ich mich nicht kümmern.“

Bereits letztes Jahr hat Finneas verraten, dass Billie mehr experimentieren möchte. Bleibt abzuwarten, was die beiden da aushecken.

Foto: (c) PR Photos