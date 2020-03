Billie Eilish: Selbstbewusstes Video

Billie Eilish startete ihre „Where do we go?“-Welttournee in Miami, mit einem starken Statement in einer Videomessage über Scham und den eigenen Körper. Das berichtet „vip.de“.

Im Video sagt sie: „Wenn das, was ich anziehe, bequem ist, bin ich keine Frau. Wenn ich die Hüllen fallen lasse, bin ich eine Schlampe.“ Billie fragt: „Auch wenn ihr meinen Körper nie gesehen habt, verurteilt ihr ihn. Warum?“ Nach dieser Frage lies Billie im Video tatsächlich ihre Hüllen fallen, bis sie nur noch ihren BH trug.

Wie „contactmusic.com“ berichtet, hat die 18-jährige Sängerin schon vor Veröffentlichung des Videos erzählt, dass sie es vorziehe, weitere Kleidung zu tragen, um es zu vermeiden, sexualisiert zu werden.

Foto: (c) PR Photos