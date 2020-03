Billy Raffoul: „The 2020 Social Distance“-Tour

Aus der Not eine Tugend machen, so geht Billy Raffoul die Corona-Krise an. Da der Sänger nämlich nicht live auf Tour gehen kann, tritt er regelmäßig ab 21 Uhr von zuhause aus via Live-Stream auf „Instagram“ für seine Fans auf. Und, um der virtuellen Tournee den Anschein einer Konzertreise zu geben, spielt Raffoul jedes Mal in einem anderen Raum seines Hauses, berichtet „Universal Music“. Enden wird die Tour am 03. April mit der Veröffentlichung seiner EP „A Few Mire Hours At YYZ“. An diesem Tag wird der Musiker die Platte erstmals in voller Länge spielen und steht im Anschluss den Fragen der Zuschauer Antwort.

Und hier die Termine seiner „The 2020 Social Distance“-Tour:

25.03. Solarium

27.03. Scheune

28.03. Abort

30.03. Wäschekammer

01.04. Baumhaus

03.04. YYZ-Veröffentlichungsparty + Q & A

Foto: (c) LooMee TV