Blake Shelton: Sein Zeichnen der Hoffnung

In Zeiten wie diesen, in denen die Menschheit eine Krise durchzustehen hat, braucht man ein Zeichen der Hoffnung. Und das kommt ausgerechnet von Blake Shelton… so irgendwie.

Auf „Twitter“ schrieb der Country-Musiker nämlich: „Ich habe eine Ankündigung. Da praktisch alles, was ich geplant hatte, für die absehbare Zukunft gekündigt wurde, haben Gwen Stefani und ich eine Entscheidung zusammengetroffen. Ich werde mir wieder meinen Vokuhila als Zeichen der Hoffnung oder irgend so einer Scheiße wachsen lassen… Wie auch immer, er kommt zurück! Wirklich!“

Miley Cyrus ist bereits ein paar Monate früher auf diesen Gedanken gekommen und hat sich einen Vokuhila schneiden lassen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos