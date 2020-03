Bob Dylan: Erste neue Single seit 8 Jahren

Bob Dylan hat das erste musikalische Lebenszeichen von sich mit neuem Material seit acht Jahren gegeben.

Vorgestern (27.03.) veröffentlicht der Sänger seine Single „Murder Most Soul“, berichtet „Sony Music“. Dylan selbst meinte dazu: „Dies ist ein unveröffentlichtes Stück, das wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, das ihr eventuell interessant finden könntet.“ Dann wendete er sich noch direkt an seine Fans und sagte: „Bleibt in Sicherheit, bleibt aufmerksam und Gott soll mit euch sein.“

Übrigens: Über Bob Dylan soll es bald eine Filmbiografie geben.

Foto: (c) Solarplexus / PR Photos