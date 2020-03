Bow Anderson debütiert lautstark und erfrischend

Lautstark, offen, gewagt und total erfrischend – so kündigt Bow Anderson ihren Beitritt zur Musikbranche an.

Ihre neueste Single „Sweater“ (VÖ: 20.03.) tut dabei ihr übriges. In der Pressemitteilung von „Universal Music“ heißt es dazu: „Bereits ihr allererster Song „Sweater“ vereint dabei sämtliche Fäden, die ihren Ansatz ausmachen. Er hat alles, was Bow Anderson in den letzten 23 Jahren geprägt und inspiriert hat: Da wäre die leidenschaftliche Wucht und der Bombast des Sixties-Soul, gepaart mit starker Weiblichkeit à la Beyoncé und schließlich den Beats und der Attitude des Hip-Hops.“

Bow Anderson stammt übrigens aus Schottland, wohnt allerdings in London.

Foto: (c) Universal Music