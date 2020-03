Brad Pitt: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Seit der Scheidung von Angelina Jolie gilt Brad Pitt offiziell als Single. Aber natürlich ranken sich seither tausende Beziehungsgerüchte um den Schauspieler.

In den letzten Monaten wurde er immer wieder mit Schauspielerin Alia Shawkat gesehen. Und prompt stellen sich Regenbogenpresse und Fans die Frage: Sind die beiden nur gute Freunde oder ist das mehr? „TMZ“ liegen Fotos vor, die den 56-Jährigen im Schlabberlook bei einem Besuch der Burger-Kette „In-N-Out“ zeigen. An seiner Seite Shawkat.

Die Schauspielerin ist in den USA vor allem für ihre Rolle in der TV-Serie „Arrested Development“ bekannt. Schon seit Monaten werden sie und der Ex von Angelina Jolie, 44, immer wieder zusammen gesehen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos