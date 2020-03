Brian May und die MicroConcertos

Welcher Musikbegeisterte möchte nicht das Gitarrensolo von „Bohemian Rhapsody“ spielen können und es auch noch vom Meister selbst lernen?

All diese sollten den „Instagram“-Account von Brian May besuchen. Der „Queen“-Gitarrist nutzt nämlich seine Selbst-Isolation, um sein musikalisches Wissen in Form von Lehrvideos an seine Fans weiterzugeben. Er selbst nennt diese MicroConertos.

Bisher hat Brian May schon fünf solcher MicroConcertos auf „Instagram“ gepostet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos