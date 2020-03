Brian Wilson: Auf “Greatest Hits”-Tour

Wer kennt nicht die Songs „Wouldn’t It Be Nice“, „Surfin‘ U.S.A.“ und „God Only Knows”? Brian Wilson hat mit diesen Stücken Klassiker geschaffen und genau diese wird er im Sommer live auf die Bühne bringen. Im Rahmen dessen macht der „Beach Boys“-Mitbegründer auch in Deutschland halt, berichtet „Hammerl Kommunikation“. Daneben gibt Wilson unter anderem auch „California Girls“, „Barbara Ann“ und „Fun, Fun, Fun“ von den „Beach Boys“ zum Besten.

Der allgemeine Kartenvorverkauf starte heute (06.03.) um 11 Uhr.

Und hier die Termine:

21.6.20 München, Philharmonie

27.6.20 Lingen, EmslandArena

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos